Rinnovo Vlahovic: le ultime notizie



Cosa serve per il rinnovo

OR torna LIVE subito dopo Juventus-Genoa: la diretta a partire dalle 14.35 con tutte le ultime notizie, le analisi e le pagelle della sfida. Con Antonio Romano ci sarà Marcello Chirico. Dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo.

Il cronometro disi è fermato al minuto 32 della partita, disputata 22 giorni fa: è stata l'ultima rete segnata dall'attaccante serbo e l'ultima vittoria (nonché l'unica nelle ultime 7 partite) per la Juventus. Successivamente, ci sono stati 90 minuti senza gol contro il Napoli (con scuse espresse alla fine della partita per le occasioni mancate) e una tribuna a causa della squalifica contro l'Atalanta. Dopo il pieno di gol di gennaio (6 reti) e un bottino discreto a febbraio (3), il mese di marzo, tipico della primavera, deve ancora iniziare per DV9.Il momento è delicato e i gol del miglior marcatore della Juventus (15 reti, secondi solo a Lautaro Martinez in Serie A, con il doppio di, secondo marcatore della squadra con 7 reti), sono necessari per uscire dalla crisi.La situazione è stata sottolineata dal ritiro sorprendentemente anticipato prima della sfida con il Genoa. Anche se Massimiliano Allegri ha precisato che non si trattava di una punizione, ma di una scelta consapevole : "Ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di prolungare il ritiro alla Continassa vista l'importanza della partita. In questo momento dobbiamo riprendere il cammino che purtroppo ci è mancato nell'ultimo mese. Questa partita è molto importante per noi, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, come la qualificazione alla Champions League e la semifinale di Coppa Italia da giocare".Per questo ha già acconsentito al prolungamento del contratto (che scadrà nel 2026). È impegnato a restare fedele alla Juventus anche in futuro e il Mondiale per club è un ulteriore motivo per sentirsi convinto di aver fatto la scelta giusta.Prima però è necessaria la, poiché senza quei fondi (circa 80 milioni di introiti), tutto può diventare più complicato, compreso garantire a Vlahovic uno stipendio a cifra doppia (attualmente 10 milioni, ma aumenterà a 12). Dusan è pienamente consapevole del ruolo e dell'importanza che ha nella Juventus e la sua unica missione fino alla fine del campionato è fare la differenza. Quando segna, la Juventus non perde: sempre a secco o assente nelle 4 sconfitte stagionali della Juventus, questo dato da solo dimostra quanto la squadra dipenda da DV9. La sua media è di un gol ogni 112 minuti.