Futuro Rabiot, Juventus fiduciosa per il rinnovo

La concorrenza delle big europee

Tra i temi prioritari in casache, secondo Fabio Capello è il giocatore più importante della squadra bianconera. Della centralità del francese ne è consapevole anche la dirigenza juventina, che ha l'obiettivo di rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza a giugno.riferisce la Gazzetta dello Sport. Chiaro che il ritorno in Champions è una condizione fondamentale, anche per l’importanza dell’ingaggio di Rabiot, oggi di 7,5 milioni. Dopo il rinnovo annuale della scorsa estate, la Juventus spera in un accordo più lungo, in modo da non ritrovarsi tra un anno nella stessa situazione. Tutto sarà però rimandato ai mesi a venire.Al di là del fattore Allegri, con cui Rabiot ha un rapporto di fiducia reciproca. Ad oggi la dirigenza bianconera confida di avere ottime chance di trattenere il centrocampista a Torino, per quella che sarebbe la sesta stagione di Rabiot con la Juventus.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.