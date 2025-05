Gazzetta - Il retroscena dalla chat di squadra della Juventus: il messaggio dopo Atalanta-Roma

Getty Images



Juventus, il retroscena dalla chat di squadra

Da cosa dipende la qualificazione in Champions?



Il pensiero dei giocatori sulla Champions

In casal'obiettivo è decisamente chiaro e si chiama quattro posto e pass per la prossima. I bianconeri però hanno pareggiato contro la Lazio, subendo il pareggio al 96' lo ricorderete nella serata di sabato allo Stadio Olimpico e quindi tutto era nelle mani di Atalanta-Roma.Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, i giocatori allenati da Tudor dopo la sfida di lunedì sera che si è conclusa con la vittoria dell'Atalanta si sarebbero scambiati dei messaggi importanti sul gruppo squadra. Partendo dai senatori infatti si sarebbero spronati a vicenda con messaggi tipo:".La qualificazione però passa da queste ultime due sfide: Udinese prima e Venezia all'ultima giornata. Con sei punti la squadra di Igor Tudor volerebbe in Champions, anche qualora la Lazio ne facesse altrettanti: i bianconeri infatti vantano gli scontri diretti a favore.I bianconeri sanno bene che il destino è nelle loro mani, tuttavia sanno anche che questi ultimi sei punti saranno da strappare con le unghie e con i denti in due sfide che si prospettano essere decisamente complesse e per nulla scontate. L'obiettivo però è chiaro e si chiama Champions League. Tudor è fiducioso di natura ma sta lavorando per tenere alta l'attenzione in questo rush finale che si prospetta essere decisamente infuocato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui