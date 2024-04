L'accaduto

Nel report del non sono stati segnalati episodi di "buu", poiché né gli ispettori di gara né quelli federali hanno riscontrato segni di discriminazione. Tuttavia, a seguito della segnalazione presentata dalla, la inizierà a monitorare attentamente web e social media; Se verrà confermato che i cori discriminatori provengono da individui associati alla Curva Nord, il settore destinato ai tifosi della Lazio potrebbe essere squalificato, essendo già sotto osservazione. Questa sanzione non riguarderebbe il prossimo derby in programma domani, ma potrebbe essere applicata per la partita successiva, , valida per la Serie A. Durante la partita di Coppa Italia tra la Juventus e la Lazio, il centrocampista della Juventus è stato vittima di cori razzisti provenienti dal settore ospiti. L'episodio incriminato si è verificato nel secondo tempo, quando McKennie è stato sostituito e ha dovuto attraversare il campo per raggiungere la panchina. Mentre si trovava sotto il settore ospiti, sarebbero partiti i cori razzisti provenienti dalla tifoseria biancoceleste.