Gazzetta - Rapporto Conte-De Laurentiis, 'tolta la suoneria del telefono'

Ogni dettaglio, ogni parola e in questo caso ogni gesto può nascondere qualcosa e dare segnali per ciò che potrà succedere. E' il caso di Antonio Conte e il Napoli, o meglio,. Non solo le dichiarazioni post vittoria dello scudetto ma anche quel saluto in campo tra i due, in cui è emersa una certa freddezza, in particolare da parte del tecnico. Conte sta pensando di lasciare il club dopo solo una stagione ma ancora il futuro non è stato definito e ci sarà un incontro con il Napoli. Ecco, ma cosa c'è dietro quell'abbraccio non troppo convinto tra Conte e De Laurentiis?

Il rapporto tra Conte e De Laurentiis

Come racconta la Gazzetta, il primo vero punto di rottura tra Conte e il presidente del Napoli c'è stato con la cessione di Kvaratskhelia. O meglio, il fatto che non è stato sostituito come il tecnico si aspettava. Da lì è iniziata ad esserci sempre più distanza. "S’è aperto un fronte o una faglia, ci sono distanze che emergono dal distacco tra Adl e Conte, che si telefonano sempre di meno, a volte il telefono non prende e altre è stata tolta la suoneria e altre ancora ci sono sassolini che l’allenatore si toglie dalle scarpe facendo rumore", scrive il quotidiano.