Getty Images

Gazzetta - Rampulla può tornare alla Juventus? Il possibile ruolo

48 minuti fa



Il nome di Antonio Conte sembra essere sempre più nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci potrebbero essere già dei nomi per lo staff in caso di un possibile ritorno in bianconero dell’ex ct della Nazionale.



Una novità importante potrebbe esserci soprattutto per quanto riguarda il preparatore dei portieri: da Alfredo Magni, con trascorsi al Milan, ma potrebbe esserci anche il ritorno di Michelangelo Rampulla. Al momento sono rumors, si capirà nelle prossime settimane se potrebbe concretizzarsi l'affare.