Juve, Rabiot in campo con il Sassuolo?



Juve-Sassuolo: chi sostituirà Gatti?

Non solo Federicoauspica il recupero anche diper la partita di martedì contro il. Il centrocampista francese era assente in Coppa Italia contro il Frosinone a causa di un sovraccarico al flessore della coscia destra. Rabiot ha svolto ieri un allenamento differenziato, ma c'è ottimismo per la sua disponibilità nella prossima sfida.Fino ad ora, Rabiot è stato uno dei giocatori più impiegati da Allegri, avendo saltato solo due partite in campionato, una per infortunio e l'altra per squalifica, accumulando un totale di 1620 minuti tra Serie A e Coppa Italia. Solo(1793) ha giocato di più in questa stagione.considera il contributo difondamentale per la sua fisicità e la capacità di inserirsi, con tre reti segnate fino a questo momento, facendolo diventare il centrocampista con il maggior numero di gol. L'allenatore spera di poterlo schierare dal primo minuto, specialmente considerando l'assenza di Weston, squalificato come Federico. La valutazione del recupero di Rabiot avverrà nei prossimi giorni, e se non sarà disponibile,dovrà trovare soluzioni alternative a centrocampo.In ogni caso, lapunta molto sul recupero di, il cui ritorno in campo è spesso rapido. Per sostituire l'assente Gatti in difesa,ha scelto Daniele, che è rimasto in panchina nella Coppa Italia ma ha dimostrato ottime prestazioni quando è stato schierato in questa stagione (7 presenze da titolare con un bilancio di 6 vittorie e un pareggio).