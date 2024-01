Juve, giovedì la Coppa Italia: il punto sugli infortunati

Dalla trasferta di Salerno, l'unica nota negativa in casa Juve, oltre alle squalifiche di Weston Mckennie e Federico Gatti, è il problema muscolare accusato da Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia destra. La buona notizia è che sono state escluse lesioni e quindi lo stop non sarà lungo, anche se potrebbe saltare non solo la prossima partita. .La Juventus giovedì è impegnata per i quarti di finale di Coppa Italia, all'Allianz Stadium contro il Frosinone. Poi, avrà cinque giorni per preparare il prossimo match di campionato, visto che la gara con il Sassuolo, sempre in casa, è in programma martedì 16. Qualche giocatore però Allegri lo recupererà già per il Frosinone.