Il legame traè evidente, come dimostrato anche nei festeggiamenti sull'erba dell'Olimpico e nel saluto su social del “Duca” a Max, che potrebbe essere interpretato come una presa di distanza dalle decisioni assunte ("meritavi un addio diverso").Tuttavia, questo non sembra necessariamente indicare un avvicinamento verso il rinnovo del contratto, considerando che il contratto di Rabiot scade alla fine della stagione. Nonostante ciò, è prematuro dare per certa la sua partenza, poiché il legame con l'ex compagno e mentore Thiago Motta è forte, e la società potrebbe preferire trattenere Rabiot anche a un costo elevato anziché cercare un sostituto. Rabiot è un giocatore leale, ma il suo futuro sembra dipendere in gran parte dalle circostanze che si presenteranno. Ne scrive Gazzetta.