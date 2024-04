Juventus, cosa sta succedendo con il rinnovo di Rabiot?

Il tempo scorre. Mancano 45 giorni all’Europeo, quello che Adrien Rabiot giocherà con la Francia. E manca ancora meno a una decisione sul suo futuro: sì, perché il centrocampista dovrà decidere entro quella data se firmare un nuovo contratto con la Juventus o accettare la corte di qualche altro club. È stato lo stesso Rabiot a spiegare come la sua scelta arriverà prima di concentrarsi sulla nazionale e Germania 2024. Nel frattempo, però, Cristiano Giuntoli continua a portare avanti il dialogo con mamma Veronique, che cura gli interessi del figlio calciatore. L'ultimo incontro è avvenuto sabato a margine della partita contro il Milan, anche se la Juve non ha ancora presentato una vera e propria offerta per il prolungamento, conscia che il primo passo verso il rinnovo dovrà essere del giocatore. Così la trattativa è ancora in stand by e partirà quando Adrien aprirà formalmente alla permanenza a Torino.Come scrive la Gazzetta, in passato Rabiot ha spesso rivelato il desiderio di cimentarsi prima o poi in Premier League, ma la scorsa estate il francese fece una scelta chiara: restare, firmando per un altro anno con la Signora e ottenendo giusto un piccolo aumento. Ma per la Juve sarà complicato ripetere l’operazione sulle stesse basi (circa 7,5 milioni di euro netti all’anno) per più stagioni.Diverse le pretendenti internazionali, occhio anche al Bayern Monaco.