Secondo la Gazzetta dello Sport ancora non ci sono certezze per quanto riguardaLa sua presenza con il Genoa dopo l'infortunio al piede sarà decisa nella giornata odierna, quando il francese rientrerà a pieno regime con il gruppo. Anche se sarà convocabile non è detto che Allegri decida di schierarlo dall’inizio. Se partirà dalla panchina al suo posto giocherà con molta probabilità Fabio Miretti, titolare anche contro Napoli e Atalanta, si legge. Rabiot si era fermato contro il Frosinone per una lussazione della falange del primo dito del piede destro.