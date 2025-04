Gazzetta - Quello di Conte è un grido di allarme che spaventa il Napoli

Getty Images

Il messaggio di Conte al Napoli

Antonioha mandato un chiaro messaggio alla società con le ultime dichiarazioni in conferenza stampa. Un fulmine a ciel sereno. "Qualcosa di inaspettato. Che spaventa, che rischia di alimentare pettegolezzi e che diventa anche di difficile lettura per i tifosi", scrive la Gazzetta dello Sport.Tra i motivi dello sfogo senza dubbio quanto successo a gennaio; non è un segreto che il mercato di riparazione abbia indebolito il Napoli e creato malumore nella testa dell’allenatore e anche dell’ambiente, si legge. Conte, aggiunge il quotidiano, non è un allenatore che sa mediare, che sa accontentarsi. Vuole tutto, sempre. Vuole lottare per il massimo traguardo anche in condizioni più estreme. E vuole che chi sta intorno a lui abbia la sua stessa visione.

Quello in conferenza stampa insomma è sicuramente un messaggio alla società. Un grido di allarme, forse, anche in ottica futura, per far capire che serviranno grandi investimenti in estate per affrontare la prossima stagione dove ci sarà anche l'impegno della Champions League e non si dovrà ritrovare in emergenza nel momento decisivo del campionato.