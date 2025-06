Gazzetta - Problema fisico per Adzic, a rischio Juventus-Wydad Casablanca

AFP via Getty Images

Problema per Adzic: le sue condizioni

Laha proseguito la preparazione verso il match contro il, in programma domenica alle ore 18 italiane a Filadelfia. La squadra è tornata in campo nella mattinata statunitense al Greenbrier Sports Performance Center, dove i bianconeri si stanno allenando da quando sono arrivati negli Stati Uniti, ormai quasi una settimana fa. Ci sono novità che arrivano dall'allenamento e una riguarda le condizioni diLa presenza di Adizc per la prossima partita è a rischio, come riferisce la Gazzetta dello Sport.. Nelle prossime ore, si legge, verrà valutato e Tudor capirà se potrà portare il classe 2006 almeno in panchina o non sarà proprio disponibile. Adzic non è sceso in campo nell'esordio della Juventus contro l'Al-Ain, rimanendo in panchina per l'intera gara.

Arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di, che dopo essere tornato in campo contro l’Al Ain dopo il lungo stop a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille, continua a migliorare e crescere di condizione. L'olandese, dopo il rodaggio dell’altra notte, è alla ricerca di minutaggio e fiducia anche se comunque potrebbe partire dalla panchina anche con il Wydad, con eventualmente la conferma di Francisco Conceicao e Kenan Yildiz sulla trequarti.