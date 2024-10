Pogba Juve, si apre lo scenario dell'inadempienza contrattuale

Il caso Pogba Juve non si ferma, anzi,. Dopo l'intervista rilasciata dal francese si sono aperti diversi scenari con i bianconeri. Da una parte il centrocampista ha dichiarato di voler rimanere ed essere disposto anche a rinunciare a dei soldi per farlo. Dall'altra, però, la linea della Juventus è chiara:Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, la società bianconera starebbe valutando anche l'opzione di unaIl club bianconero starebbe infatti valutando l'ipotesi di risolvere unilateralmente il contratto di Pogba. La Juve punterebbeper i diciotto mesi di squalifica del francese per doping. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, inoltre, l'accordo tra Juve e centrocampista dovrebbe arrivare prima di gennaio, così da permettergli di trovare una soluzione per marzo: al momento





