Come preannunciato dallo stesso calciatore, Paulfarà ricorso al Tas di Losanna dopo la squalifica di 4 anni comminata dal Tribunale Nazionale Antidoping. Come sottolinea Gazzetta: "E ora? Ora i legali aspetteranno l'uscita delle motivazioni (arriveranno entro trenta giorni) per presentare il ricorso entro 20 giorni al Tas (Tribunale Arbitrale Sport) di Losanna, in Svizzera. Se verrà chiesta la procedura d'urgenza, in quattro mesi al massimo dovrebbe arrivare la sentenza finale, altrimenti i tempi giocoforza si allungheranno".