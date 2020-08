Come racconta La Gazzetta dello Sport, Douglas Costa e Federico Bernardeschi sarebbero ormai sul mercato. Andrea Pirlo li ha inseriti nella lista dei possibili addii: sacrificabili sull'altare di un mercato che non deve soltanto autofinanziarsi, bensì portare anche soldi freschi nelle casse rimpicciolite dall'emergenza Coronavirus. Dunque, i due esterni sul mercato, che a loro volta potrebbero essere sostituiti da giocatori giovani, forti e in rampa di lancio. Se Bernardeschi può entrare ancora nelle chiacchiere di mercato con il Napoli per Milik, attenzione ai discorsi in Premier su Douglas Costa: al momento, il brasiliano non ha tanto mercato (causa troppi infortuni), ma può rappresentare una buona scommessa per il Manchester City.