Gazzetta - Pioli prende quota: è in lizza per la panchina della Juventus, una clausola può liberarlo dall'Al-Nassr

Si è parlato ripetutamente di ex bianconeri, per quanto riguarda il futuro della panchina della. Si è parlato, infatti, di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, ma in caso di esonero di Thiago Motta a fine stagione, a spuntarla potrebbe essere un'altra vecchia conoscenza del mondo bianconero.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, uno dei principali candidati alla panchina della Juventus per la stagione 2025/26 è. L'ex allenatore del Milan, nonchè attuale tecnico dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è un profilo che piace alla dirigenza bianconera e la sua storia recente parla chiaro: Pioli nel 2022 ha vinto lo Scudetto con i rossoneri, spingendosi fino alle semifinali di Champions League nella stagione successiva.

Perché la Juventus pensa a Pioli?

Spunta una clausola

Il tecnico di Parma ha infatti vestito la maglia della Juventus negli anni Ottanta collezionando 57 presenze e 3 goal in tre stagioni complessive tra il 1984 e il 1987. Pioli che, a questo punto, nella Torino bianconera potrebbe tornarci da allenatore.La Juventus starebbe pensando a Stefano Pioli per la prossima stagione in quanto il profilo del tecnico emiliano viene considerato in linea con il progetto stilato in casa bianconera. Pioli viene considerato dai vertici bianconeri un tegnico pragmatico, ma allo stesso tempo di stampo moderno, abituato alle dinamiche di club vincenti - visto che ha allenato sia Inter che Milan - e soprattutto in grado di gestire e far rendere al meglio i talenti a propria disposizione. Non sarebbero pochi, infatti, i giocatori del Milan che stanno rimpiangendo il modus operandi dell'ex guida tecnica rossonera. In altre parole, quello di Pioli viene visto come un profilo di esperienza e sicura affidabilità, che sarebbe in grado di far rendere al meglio la rosa costruita in estate da Cristiano Giuntoli.Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli pur trovandosi molto bene all'Al-Nassr - a cui è legato fino al 30 giugno 2027 - vedrebbe di buonissimo grado la possibilità di tornare nel Belpaese e, in tal senso, nell'accordo con il club di Riyadh esisterebbe una clausola di uscita che potrebbe spianargli la strada verso Torino.Pioli, inoltre, qualora venisse ingaggiato dalla Juventus al termine della stagione, potrebbe partecipare subito al Mondiale per Club, visto che l'Al-Nassr non è qualificato alla massima rassegna iridata.