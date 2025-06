Gazzetta - Perin ha chiesto la cessione: contatti col Milan, le opzioni per il futuro del portiere della Juventus

Al Mondiale per Club non ci sarà, complice l'intervento alla mano al quale si è sottoposto nelle ultime settimane, ma esiste la concreta possibilità che Mattia Perin non vesta più la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il portiere classe 1992 starebbe riflettendo attentamente sul suo futuro e nonostante un contratto valido fino al 2026 avrebbe chiesto la cessione al club bianconero, dopo una stagione conclusa con appena 9 presenze e dunque ben lontana dalle sue aspettative.La titolarità della porta bianconera è ormai ben salda tra le mani di Michele Di Gregorio e tale scenario non cambierà nemmeno nella stagione 2025/26, per questo motivo l'ex portiere del Genova avrebbe iniziato a guardarsi intorno.

Contatti col Milan

Le altre opzioni

Perin, dal canto suo, ha già avuto dei contatti con Marco Landucci che, come di consueto, sarà il vice di Massimiliano Allegri al Milan, ma l'affare potrebbe eventualmente concretizzarsi solo in caso di addio di Maignan.Tra le altre opzioni ci sono ovviamente club di Serie A come il Como e il Bologna, che potrebbe anche offrirgli la vetrina europea, ma non va esclusa a priori nemmeno la pista estera.