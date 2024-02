Soulé, i numeri in stagione

Poche settimane fa alla Juventus è arrivata una proposta da 30 milioni di euro per Matias Soulé; l'argentino però, come ha spiegato nell'intervista odierna , ha scelto di rimanere al Frosinone. Soulé ha resistito alla tentazione ma non ha smesso di segnare. E in estate, quei 30 milioni saranno la base di partenza. Il prezzo di Matias, di questo passo, è destinato a lievitare fino a 35 milioni con i bonus. Oltre all'offerta saudita, in Premier League ci sono stati già club che hanno sondato il terreno per il ragazzo, in particolare, scrive la Gazzetta dello Sport, Newcastle, Sotuhampton e Crystal Palace.Gli interessi per Soulé derivano dalla grande stagione che l'argentino sta disputando con il Frosinone. E' arrivato in doppia cifra di gol e ha fornito anche due assist. E' il fulcro del gioco della squadra, oltre ad essere anche il rigorista. Ha segnato di testa, su punizione, dribblando gli avversari. Per Soulé anche numerosi pali colpiti che avrebbero potuto aumentare ancora il numero di reti.