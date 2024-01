Samardzic-Juve, cosa succede

Mancano 10 giorni alla fine del mercato e Lazar Samardzic resta con il futuro incerto . La sua partenza sembrava sicura ad inizio mese, con il Napoli che si era mosso concretamente. Alla fine però non è stato trovato l'accordo definitivo tra tutte le parti e così il club di Aurelio De Laurentiis si è concentrato su altri obiettivi e ha mollato la pista che porta al serbo.La Juve lo segue da tempo e lo stima ma secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha come priorità Koopmeiners e ha deciso di non intavolare una trattativa adesso. Resta per Samardzic l'opzione Premier League ma di tempo ce n'è sempre meno e l'Udinese lo vende solo per un'offerta da 25 milioni di euro.