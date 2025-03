Gazzetta - Per la Juventus si parla sempre più di Osimhen: e Kolo Muani...

Osimhen al posto di Vlahovic: l'obiettivo di Giuntoli

Milik lascerà la Juventus



Kolo Muani rimane?

Forse non sarà rivoluzione come nella passata estate ma comunque cambieranno ancora tanti volti allanei prossimi mesi. Ci sono alcune situazioni che dovranno essere valutate, altre invece già segnate. E tra quest'ultime c'è quella diche a meno di sorprese sta vivendo gli ultimi mesi in bianconero.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il maggior indiziato a salutare è proprio Vlahovic, già retrocesso nelle gerarchie bianconere in questo inizio di 2025. "Si parla sempre meno di rinnovo al ribasso del serbo (contratto in scadenza nel 2026)l bomber con cui Cristiano Giuntoli ha vinto lo scudetto a Napoli". Il dirigente infatti ha in cima alla lista l'attaccante nigeriano, pronto a rientrare al Napoli dopo il prestito al Galatasaray ma non per rimanerci.Vlahovic però non sarebbe l'unico giocatore del reparto offensivo a lasciare la Juventus. Come si legge, ai titoli di coda anche la storia con Arek Milik, mai disponibile in questa stagione. La Juventus cercherà un acquirente o una soluzione per dirsi addio con il polacco.Sempre a proposito di attacco, la Juventus dovrà capire cosa succederà con Kolo Muani, in prestito secco dal PSG. L'idea dei bianconeri è prolungare il prestito di un altro anno, inserendo magari un diritto di riscatto. Serve però un'apertura del club parigino, che non vuole svendere l'attaccante dopo averlo pagato quasi 100 milioni.