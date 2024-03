tanto per citare due delle squadre più ricche e glamour del pianeta, saranno spettatrici del Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. E la stessa sorte potrebbe capitare al Barcellona, in corsa con l’Atletico Madrid per il secondo slot spagnolo. Traslocare da Torino per, a meno di essere ingaggiato da Manchester City, Real Madrid o Bayern, rischia di essere un passo indietro almeno dal punto di vista calcistico nell’anno del Mondiale per club. Per questo, al di là dell'aspetto economico, partecipare al torneo è un bel assist per Cristiano Giuntoli in ottica rinnovo di Chiesa.