Paul Pogba ovviamente sta vivendo mesi difficili, in attesa del processo dopo essere stato trovato positivo al test antidoping a settembre. Se è vero che non si può allenare con la Juve, né stare a contatto con gli altri giocatori alla Continassa, quello che non si è interrotto, è il legame con gran parte della squadra, scrive Gazzetta.it. A partire dal connazionale Rabiot e Timothy Weah, che non abita molto lontano da lui. Il feeling con l’americano è sbocciato durante il ritiro estivo e la scorsa settimana, durante il soggiorno di George Weah in Italia, Pogba ha conosciuto anche l’ex Pallone d’Oro del Milan. Proseguono i contatti anche con la Francia del c.t. Didier Deschamps.