Tra i migliori della Roma nella clamorosa vittoria per 4-0 in Europa League contro il Brighton, chi si è messo particolarmente in mostra è Leandro Paredes, autore di una grande prova. "Senza spartito, il direttore d’orchestra può fare poco. Adesso c’è un gioco e il regista emerge. Prova eccelsa, al di là dello splendido lancio dell’1-0. Si conferma bravissimo a giocare in verticale", il commento della Gazzetta dello Sport in pagella. Per il quotidiano, l'argentino ex Juve è il migliore dei suoi. Un messaggio anche ai suoi precedenti allenatori, ovvero Mourinho e Allegri?