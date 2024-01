L'ex portiere dell'Inter, Pagliuca, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: " Calma, il campionato in ogni caso non finirà questa settimana. E adesso l’Inter è dietro alla Juve perché deve recuperare una partita per gli impegni di Supercoppa"."L’assenza di Calhanoglu, uno dei migliori centrocampisti europei, può pesare. Ma al posto di Barella giocherà comunque Frattesi, un altro Nazionale. Questo turno di campionato e il prossimo saranno importanti, ma non determinanti. Juve e Inter in ogni caso duelleranno fino a maggio"."E’ una sfida 50 e 50 perché l’Inter ha una rosa più larga e di qualità, però è in corsa anche per la Champions League e le energie nervose che spendi per affrontare l’Atletico Madrid non sono le stesse di una semifinale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere molto forte, ma sicuramente avere la Juve lì un po’ disturba. Mi immagino una lotta snervante fino alla fine".