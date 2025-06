Gazzetta - Osimhen attratto dalla Juventus, la strategia bianconera

Getty Images



Osimhen piace ancora alla Juventus?

La strategia per Osimhen



Quali pretendenti per Osimhen



Quanto costerebbe Osimhen alla Juventus?

Lacontinua a muoversi sul mercato, a lavorare per regalare al tecnico Igor Tudor i miglior rinforzi per essere competitivi la prossima stagione. I nomi che circolano tra le mura della Continassa, laddove Giorgio Chiellini e Damien Comolli hanno fatto ritorno, sono molteplici. In cima però c'è sempre quello di VictorStando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, i 37 goal segnati nel prestito al Galatasaray lo hanno messo in cima alla lista delle preferenze e dei desideri di Igor Tudor e di Damien Comolli. Intento comune quindi tra tecnico e dirigenza. Portarlo a Torino però è una sorta di puzzle a incastri, non semplice ma nemmeno impossibile. Ci sono diversi incastri, basta che uno sia errato e salta tutto.Osimhen ha una clausola con il Napoli di 75 milioni ma è valida solo per l'estero. A questo va aggiunto che si devono fare i conti con l'uscita probabile di Dusan Vlahovic . Victor ora è in Nigeria in vacanza e valuta con il suo entourage le diverse offerte che ha sul tavolo.Victor è attratto dalla Juventus, tanto che ha preso tempo sia con i sauditi del Al-Hilal che con il Galatasaay che lo ha avuto in prestito nella stagione appena terminata. Giuntoli era forte del rapporto con Victor ed aveva incassato un sì in anticipo, ora però tutto sembra essere cambiato ma Osimhen è ancora nel mirino della Juventus. Osimhen inoltre sembra ingolosito dall'idea di tornare in Serie A. L'attesa di Osimhen comunque si prolungherà fino a metà luglio, poi sceglierà il proprio futuro. Attenzione però che potrebbero esserci prima di allora non solo Turchia e Arabia ma potrebbe inserirsi la Premier e anche il PSG. A quel punto strada in salita per la Juventus.Potrebbe godere degli sgravi fiscali del Decreto Crescita e quindi di fatto alla Juventus costerebbe meno di Vlahovic. La clausola non vale per l'italia e scade a metà luglio. Prima di allora la speranza di De Laurentiis è quella di riuscire a trovare un acquirente per Victor così da non doverlo cedere alla Juventus.





