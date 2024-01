La sorprendente crescita del giovane Yildiz, autore di 3 gol nelle ultime 5 partite tra campionato e Coppa Italia, è coincisa con il ritorno in forma delle altre punte, che avevano attraversato un periodo di calo. Questo sviluppo positivo permette ora a Massimiliano Allegri di sorridere, mentre la Juventus può contemplare con maggiore tranquillità la decisione di cedere (in prestito), l'unico attaccante bianconero ancora in cerca della prima rete. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.