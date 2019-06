Federico Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Il suo nuovo presidente, Rocco Commisso, ha già a più riprese sottolineato la volontà del club viola di trattenerlo almeno per un'altra stagione, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gioiello classe '97 non ha cambiato idea e gradirebbe un trasferimento alla Juventus, a maggior ragione dopo l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. E Fabio Paratici prepara l'offerta decisiva per convincere anche Commisso: sul piatto tra i 50 e i 60 milioni di euro in contanti, oltre al cartellino di Leonardo Spinazzola, come racconta la Rosea.