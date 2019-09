Il futuro di Claudio Marchisio è ancora tutto da definire. Dopo l'addio alla Juventus, poco più di un anno fa, e la sfortunata esperienza allo Zenit San Pietroburgo in Russia, l'ex centrocampista bianconero ha una richiesta... dal Brasile! Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Flamengo lo ha cercato per il prossimo futuro e Marchisio ci sta pensando. Quel che è certo è che il Principino non tornerà in Italia lontano da Torino, come da lui stesso affermato.