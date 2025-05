Gazzetta - Occhio Juventus, 'Italiano e Orsolini sono giorni che si caricano a molla': il retroscena

Getty Images

Verso Bologna-Juventus: la carica dei rossoblù

Già dopo Udinese-Bologna,l'aveva definito uno spareggio Champions; è d'accordo con lu i De Silvestri che ha ribadito il significato che avrà il match contro laI bianconeri troveranno una squadra che nonostante il pareggio di Udine sta vivendo sulle ali dell'entusiasmo e soprattutto si è ulteriormente caricata in settimana.Italiano punterà suche senza Ndoye avrà ancora di più il peso dell'attacco su di sé. ", il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport. Ma a motivare ancora di più il Bologna è l'unicità della classifica in caso di vittoria visto che a tre giornate dalla fine i rossoblù non sono mai stati davanti alla Juventus nella Serie A a venti squadre. Italiano, si legge sul quotidianoè la gara dell'anno, al netto della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio contro il Milan.

Come stanno Santiago Castro e Ferguson

Per quanto riguarda la formazione e soprattutto i possibili rientri dal primoSolamente trentatre minuti nelle ultime quattro gare; l'argentino sente ancora dolore al piede dopo l'infortunio in Nazionale. Ci sarà una staffetta con Dallinga con l'obiettivo di aumentare il minutaggio. Il fatto che abbia segnato il primo goal in Serie A contro la Juventus è uno stimolo in più per il giocatore.E poiPrima di rimettere i giocatori dal primo, Italiano tende a farli subentrare ma in questo caso, riporta la Gazzetta, il tecnico ci pensa in maniera approfondita vista l'importanza dello scozzese. Il Bologna si prepara alla grande sfida e lo fa anche con i suoi big che stanno rialzando i giri del motore.