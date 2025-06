Gazzetta - Nuovo ds Juventus: spunta il nome di Javier Ribalta

AFP via Getty Images

Continua in casala ricerca di un nuovo direttore sportivo, una delle prime operazioni di cui dovrà occuparsi Damien Comolli che proprio oggi si è presentato alla Continassa per iniziare ufficialmente la sua esperienza lavorativa in bianconero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un nome nuovo per quanto riguarda questo ruolo importante, oltre a quelli ormai noti dell'ex Rennes e Milan Frederic Massara, dell'ex Bayern Monaco Hasan Salihamidzic e di Diego Lopez, fresco di addio al Lens: è quello di, già passato dalla Juve e ora impegnato all'

Ribalta-Juventus: la carriera

Nato il 14 settembre 1980 a Barcellona, ​​in Spagna, Ribalta ha iniziato la carriera da dirigente nel 2008, entrando nello scouting del Torino, per poi assumere lo stesso ruolo al Milan per due anni. Nel 2011 è diventato capo scout a Novara, stesso ruolo che ha ricoperto in seguito alla Juventus. Poi il Manchester United, lo Zenit San Pietroburgo e il Parma, ultima sua esperienza italiana prima del trasferimento in Grecia. Il suo nome, ora, sembra essere sulla lista dei bianconeri per il post Cristiano Giuntoli.