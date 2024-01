Massimiliano, in vista della partita contro il Sassuolo di martedì, non si limita solo al recupero di Federico, ma auspica anche il ritorno di Adrien Rabiot, assente nella Coppa Italia contro il Frosinone a causa di un sovraccarico al flessore della coscia destra. Il centrocampista francese ha svolto un allenamento differenziato ieri, ma c'è ottimismo riguardo alla sua disponibilità per la prossima partita.è stato finora uno dei giocatori più impiegati da, avendo saltato solamente due partite in campionato, di cui una per infortunio e l'altra per squalifica. Ha accumulato un totale di 1620 minuti tra Serie A e Coppa Italia, con solo Bremer (1793) che ha giocato di più in questa stagione. Allegri riconosce l'importanza di Rabiot per la sua fisicità e la capacità di inserirsi, avendo segnato finora 3 reti, il massimo tra i centrocampisti. L'allenatore spera di poterlo schierare come titolare, specialmente considerando l'assenza di Weston McKennie, squalificato come Federico Gatti. La valutazione del recupero di Rabiot avverrà nei prossimi giorni.