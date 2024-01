Se Adriennon sarà disponibile, Massimiliano Allegri dovrà affrontare la necessità di coprire due posizioni a centrocampo. Nel caso in cui la sostituzione di Weston McKennie dovesse avvenire, il favorito sembra essere Miretti. In assenza di Rabiot, potrebbe essere necessario scegliere tra Cambiaso e Iling per il ruolo di mezzala, oppure Nicolussi Caviglia potrebbe essere una soluzione. Inoltre, sebbene più difficile da ipotizzare, non è escluso il possibile debutto da titolare di, che finora ha accumulato solo pochi minuti in campo (38 in totale). La situazione verrà valutata nei prossimi giorni.