Secondo La Gazzetta dello Sport, è sempre più probabile che Nicolòpossa rientrare nell'elenco dei 30 giocatori che si raduneranno a Coverciano dal 30 maggio in vista dell'in Germania. Il centrocampista della, che sostanzialmente non ha messo piede in campo per tutta la stagione per via della squalifica legata al caso scommesse, è stato scelto per ragioni tattiche - ovvero, in sostanza, per garantire a Luciano Spalletti una valida alternativa a Jorginho - e anche per completare il suo recupero umano, dopo un errore di cui comunque ha già dimostrato di essersi pentito. Che vada o meno all'Euro, una bella idea secondo la rosea.