Da Gazzetta: "All’intervalloha ridisegnato la squadra con un 4-3-3 in cuiè stato spostato in avanti largo a destra, per illuminare la fascia spenta, e in cui Weah è indietreggiato nel ruolo di terzino, sulla stessa corsia. Tridente. Una cosa tipo “rimescoliamo la zuppa e vediamo come va”. Non ha funzionato. L’Udinese, asserragliata nel fortino, rimbalzava tutto e tutti. Neppure l’invocato inserimento di Yildiz ha spostato qualcosa, anche perché Allegri ha impiegato il turco come interno sinistro di centrocampo. Il ragazzo, come è naturale, cercava aria altrove, in alto a sinistra, e questo squilibrava il mondo di mezzo".