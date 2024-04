Joshua, attaccante classe 2001 del, ha disputato una bellissima stagione con la maglia del. 11 gol e 5 assist per l'ex, che in questa annata ha trovato continuità e un contesto che sono stati fondamentali per poterlo esaltare. Naturalmente tali prestazioni non sono passate inosservate e diverse big italiane si sono mosse.. All'estero c'èin lotta per laa seguire con attenzione il ventunenne. Tuttavia c'è un'altra squadra ad essersi iscritta alla corsa per l'olandese: l. I campioni d'Italia sono intenzionati a fare sul serio pere stanno lavorando sulle uscite per poi potersi fiondare sul giocatore.