Siamo alla vigilia del big match del Maradona tra, con la squadra di Allegri che dovrà cercare di fare bottino pieno per continuare a tenere il Milan a distanza nella lotta al quarto posto. C'è grande attesa per la sfida tra bianconeri e partenopei, che sembra già essere iniziata lontano dal rettangolo verde. Si, perchè le recenti dichiarazioni di De Laurentiis suonano come una 'minaccia' nei confronti dei bianconeri, che potrebbero anche essere chiamati in causa proprio dal patron del club azzurro.Il riferimento va a quello che sarà il Mondiale per club 2025 che si svolgerà negli Stati Uniti, con. 47 contro 42, con la squadra di Calzona che è costretta a guadagnare altri 5 punti per tentare il sorpasso. C'è da prestare attenzione anche alla Lazio, che potrebbe coltivare la speranza di scavalcare entrambe qualora la squadra di Sarri riesca a centrare la finale di Champions, ma con il Napoli che deve però essere eliminato prima dell'ultimo atto.Situazione di classifica che però non è stata affatto gradita da De Laurentiis, che nei giorni precedenti aveva dichiarato: "Sarebbe giusto che andasse il Napoli al Mondiale per Club, a prescindere da cosa accadrà con il Barcellona. La Juve è stata estromessa dalle competizioni europee, non dovrebbe essere ammessa e l'accesso al torneo è riservato a chi ha i meriti, non il pedigree". Parole che sanno di attacco diretto alla Vecchia Signora, che al momento va oltre e non replica al 'nemico'. Accuse che però potrebbero anche finire in un ufficio legale, dato che. Tra le motivazioni ci sarebbe la mancata penalizzazione nel ranking dopo essere stata penalizzata in Serie A, con la qualificazione alla Champions dei bianconeri che arrivò proprio all'alba della stessa. Insomma, il quadro è chiaro, prima però c'è una sfida da giocare in campo che la Juve deve cercare di vincere.