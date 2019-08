Napoli da scudetto, Napoli già come la Juve. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "La sensazione comune è che stavolta la Juve non correrà a cronometro, ma in gruppo, per ragioni interne (cambio di guida) ed esterne: la concorrenza si è rafforzata. Sarri potrebbe aver bisogno di tempo e Ancelotti, che ha un copione più rodato, potrebbe provare a sgommare. Vincesse allo Stadium alla seconda incendierebbe Napoli. In difesa e in mediana è già ad altezza Juve. Un Icardi ufficializzerebbe l’assalto scudetto. L’Inter ha già guarito la malattia più grave degli ultimi anni: l’anima pigra. È già feroce, solidale e organizzata come vuole Conte. Rispetto a Juve e Napoli ha mano qualità in costruzione e rifinitura. Può trovare ancora sul mercato ciò che le manca. Logico prevederla in corsa nella volata di primavera. Juve ancora favorita per valore e profondità di rosa. Ma l’accresciuta competitività del torneo è gran parte del suo fascino".