Le strategie di mercato del Napoli potrebbero intrecciarsi con quelle della Juventus. In casa Bologna infatti sono diversi i giocatori che interessano al Napoli ma che allo stesso tempo sono nella lista anche di Cristiano Giuntoli. Il tavolo delle trattative tra Napoli e Bologna potrebbe riguardare, oltre a Zirkzee, più fronti, dal momento che piacciono molto sia Riccardo Calafiori per la difesa che Lewis Ferguson per il centrocampo. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista scozzese in particolare è tra gli obiettivi principali della Juventus per rinforzare il reparto. Giuntoli lo studia da tempo.