Gazzetta - Mourinho vuole Kostic anche la prossima stagione: quanto può incassare la Juventus

Kostic rimane al Fenerbache? Mourinho lo vuole

Tra i tanti giocatori che hanno lasciato la; l'esterno serbo è tra coloro che sono partiti in prestito e che quindi dovranno ancora definire il proprio futuro una volta terminata la stagione. Kostic, dopo aver aspettato a lungo, alla fine ha deciso di accettare in estate l'offerta del Fenerbahce, preferendola al Galatasaray.Arrivano novità sulla situazione di Kostic visto che secondo quanto riferito dalla Gazzetta, José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha espresso l'intenzione di trattenere il giocatore anche per la prossima stagione. Il tecnico è evidentemente soddisfatto del rendimento di Kostic, che non vuole perdere. A differenza della Juventus, che dopo averlo messo fuori dal progetto mesi fa, non fa marcia indietro. La storia tra Kostic e la Juventus è di fatto finita dalla scorsa estate nonostante sia ancora di proprietà del club bianconero.

Cessione Kostic: quanto può incassare la Juventus

Le statistiche di Kostic al Fenerbahce

25 presenze

1722 minuti giocati

due goal

sei assist

Il serbo ha un contratto con la Juventus fino al 2026 e quindi non è possibile un nuovo prestito se non prolungando l'accordo attuale. La volontà della Juve è di cederlo a titolo definitivo. A livello di cifre, il Fenerbahce potrebbe versare nelle casse bianconere una cifra attorno ai 5-6 milioni di euro più bonus.