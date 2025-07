Gazzetta - Molina alla Juventus? La chiave può essere Nico Gonzalez

Getty Images

Marc Pubill va all'. E quindi? E quindi ora può davvero partire, l'esterno argentino che nei giorni scorsi è stato accostato allaquale nuova idea per la fascia destra, con tanto di contatti già avviati con il club spagnolo e con l'entourage dello stesso giocatore, che ha aperto alla destinazione e a una seconda esperienza in Italia dopo quella dal 2020 al 2022 con la maglia dell'Udinese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la richiesta di base dei Colchoneros è di 30 milioni di euro. Ma considerando la stima che nutre nei suoi confronti Diego Simeone potrebbe essere praticabile anche la strada del prestito.

Molina-Juventus, la situazione

Prestito che potrebbe pure essere in qualche modo "incrociato", con il coinvolgimento diche a inizio mercato è stato sondato proprio dall'Atletico Madrid e che ora potrebbe tornare di attualità. Insomma, secondo la rosea ci sono tutti i margini per una trattativa "promettente", e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi per esplorare i margini di manovra da entrambe le parti. Alla Juve Molina andrebbe a occupare l'ultimo slot disponibile per giocatori extracomunitari, ma ciò non avrebbe conseguenze sull'eventuale acquisto di, che da inglese è di fatto equiparato ai nati in Unione Europea.Due occasioni da provare a cogliere, dunque, per i bianconeri, che però sono frenati nelle loro velleità dal solito ostacolo: le difficoltà incontrate sul fronte cessioni, con profili "pesanti" come Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e lo stesso Nico Gonzalez ancora da piazzare. Saranno giorni decisivi, con ogni (eventuale) uscita che potrebbe corrispondere subito a un'entrata. Il tempo stringe, e la Juventus prova ad accelerare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui