Moisesembra destinato a lasciare laa fine stagione. C'è un "ma"? C'è un "ma". L'attaccante classe 2000, ancora fermo ai box per il problema alla tibia che sostanzialmente ha bloccato il suo passaggio all'Atletico Madrid dopo le visite mediche, ha infatti un ingaggio da, che scoraggia le possibili pretendenti. In estate, quindi, il club bianconero dovrà studiare una soluzione, anche alla luce della scadenza del suo contratto fissata nel 2025.Come scrive La Gazzetta dello Sport, non è escluso che, in mancanza di offerte, Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori possano pensare a una soluzione già messa in atto in un passato recente, nello specifico con: unper spalmare lo stipendio e facilitare il prestito di Kean altrove, come appunto nel caso del brasiliano che si è poi trasferito alla Fiorentina. La sensazione è che si andrà proprio in questa direzione, a meno di un capovolgimento di fronte che ora come ora sembra improbabile.