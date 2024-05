Si è rivisto anche Moisenel match di ieri tra. All'attaccante azzurro, che ormai sembra aver recuperato appieno dall'infortunio, Massimiliano Allegri ha concesso un quarto d'ora più recupero, in una coppia quasi inedita con Arek Milik dopo l'uscita di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. "Entra subito bene in partita e nei minuti conclusivi si procura un angolo prezioso, su cui poi va a colpire di testa" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6,5 in pagella. "Però un super Svilar gli nega la festa per il primo gol stagionale".