Non solo Thiago Motta, l'altro pezzo pregiato del Bologna e che in tanti vorrebbero è Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese fa gola a tanti grandi club. Di questo parla la Gazzetta dello Sport che in particolare analizza come l'Inter possa arrivare al giocatore. "L'Inter sa che non c’è tempo da perdere su Zirkzee. Joshua piace a tanti, alla corsa s’è iscritta mezza Europa, inIl club di Zhang ha però un’esigenza: fare cassa. Meglio ancora: trovare il modo di avvicinare l’olandese, di non rendere le richieste del Bologna – 60 milioni di euro - impraticabili. E allora è giusto far partire presto, subito, la fase uno del mercato. Qualcosa già si muove su Carboni, Stankovic e persino Fabbian, intorno al quale l’intreccio può rivelarsi un assist per i nerazzurri.