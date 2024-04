La Juventus ha completato l’aumento di capitale da 200 milioni. È l’ultima tappa di un delicato percorso che negli ultimi mesi ha messo in sicurezza il versante finanziario e patrimoniale del club bianconero, si legge su Gazzetta.it. Per quanto riguarda il mercato prossimo, è previsto un un margine di spesa, al netto degli acquisti, di alcune decine di milioni, in modo da assecondare l’esigenza di rinforzare la rosa. A patto, ovviamente, di continuare a ridurre la massa salariale e di effettuare investimenti razionali e prospettici. Rispetto alle ultime sessioni di mercato quindi la dirigenza potrà muoversi con più libertà, coerentemente sempre con la strategia portata avanti da ormai tempo.