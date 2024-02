Il contratto di Tonicon ilè prossimo alla scadenza, ma i negoziati non sono ancora conclusi. Nel caso lasciasse il club spagnolo, lasarebbe una delle squadre interessate a contrattarlo, con maggiori possibilità rispetto ad altri club, secondo Gazzetta. Il centrocampista tedesco porterebbe esperienza e qualità al gruppo, elemento cruciale soprattutto in vista del ritorno in Champions League. Questa prospettiva diventa ancora più concreta se Rabiot dovesse lasciare la squadra durante la prossima estate e la Juventus dovesse cercare un sostituto. Sebbene attualmente il salario di Kroos possa essere eccessivo, una decisione mirata da parte del giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola.