Mckennie-Juve, rinnovo in salita

Premier e valutazione

è reduce da un'altra grande prestazione stagionale che lo porta ad essere uno dei migliori dell'intera rosa della Juventus per rendimento fin qui. Una sorpresa visto che in estate era considerato tra i partenti. Poi la tourneé estiva negli Stati Uniti ha cambiato gli scenari e il texano ha risposto alla fiducia mostrata da Allegri. ITanti cambiamenti in vista nel reparto di centrocampo in casa bianconera. il difficile riscatto di Charly Alcaraz e l'incertezza sul rinnovo di Rabiot, la dirigenza dovrà investire in mezzo al campo. Quanto dipenderà anche da cosa succederà con Mckennie . Per arrivare al grande colpo, ovvero Koopmeiners, qualche soldino, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare anche dalla cessione di Weston.Al momento però non è stato trovato un accordo. Ecco perché il giocatore, forte dell'ottima annata disputata, guarda con interesse anche in Premier League. Considerando che in estate mancherà solo un anno alla scadenza del contratto, la Juventus per cederlo chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.