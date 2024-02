Juve, entusiasmo da ritrovare

Dopo la sconfitta casalinga contro l'di lunedì, ieri laè tornata ad allenarsi alla Continassa a gruppi divisi, tra chi ha giocato all'Allianz Stadium e chi no. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni poi Massimilianoparlerà alla squadra, probabilmente con l'obiettivo di tentare di alzare il morale ai suoi. Una serie da un punto in tre partite, del resto, non si vedeva alladall'aprile scorso, quando si fece addirittura peggio (tre sconfitte di fila con Lazio, Sassuolo e Napoli). Ma allora i bianconeri non avevano ambizioni scudetto e attraversavano un momento delicato anche e soprattutto fuori dal campo.

"Stavolta, al di là delle continue smentite di Max, alla Continassa avevano accarezzato sul serio l’idea di contendere il titolo all’Inter", rivela la rosea. "E le ultime tre giornate hanno, di fatto, spento un po’ l’entusiasmo, come testimoniano i fischi dello Stadium lunedì sera. La Juventus deve riprendere a marciare per non bruciare quanto di buono fatto nei mesi precedenti e, nel frattempo, pianificare il futuro, partendo anche da cosa sta dicendo il campo".