Matias Soulé, giovane talento argentino in prestito dalla Juventus al Frosinone, sta attirando l'attenzione di diversi club internazionali. Nonostante la fiducia che la Juve ha nel suo potenziale, non esclude la possibilità di una sua cessione. Il Bayern Monaco è uno dei club interessati, con il suo entourage che avrebbe avviato contatti tramite un intermediario che opera principalmente nel massimo campionato tedesco. Oltre al Bayern, anche Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen hanno mostrato interesse per Soulé.

Ma non è solo la Bundesliga a fare le sue mosse. In Inghilterra, diverse squadre della Premier League stanno valutando il profilo del giovane argentino. Crystal Palace, Newcastle, Brentford e Southampton sono tra i club che potrebbero essere interessati a Soulé, con quest'ultimo legato anche al possibile riscatto di Alcaraz.