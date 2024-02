Le pretendenti per Matiasnon mancano. Il gioiello della Juventus ora in prestito al Frosinone sta attirando su di sé gli occhi di molti dopo club europei. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Le pretendenti in Premier League non mancano, come ormai noto. A queste però si aggiungono quattro estimatrici dalla Bundesliga, si tratterebbe di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayern Leverkusen. Come ormai noto la Vecchia Signora a fronte di offerte consone potrebbe decidere di privarsi del talento argentino. Come ormai noto la Juve ascolterà offerte a partire da 30 milioni di euro.